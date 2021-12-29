Як дистанційне навчання впливає на дітей, встановили учені

Дистанційне навчання негативно впливає на дітей, фото: «Макарівські вісті»

https://racurs.ua/ua/n165056-yak-dystanciyne-navchannya-vplyvaie-na-ditey-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Дистанційне навчання негативно впливає на психічне здоров’я дітей.

Це встановили медики з дитячої поліклініки в Торонто (Канада), проаналізувавши дані про психічне здоров’я понад 2 тис. дітей під час спалаху коронавірусної хвороби COVID-19. Про це йдеться у статті, опублікованій у JAMA Network.

Дослідники встановили наявність чіткого зв’язку між тривогою та депресією у старшій категорії дітей (віком від 11 років), яким доводилося використовувати пристрої для навчання.

Крім того, було встановлено, що збільшення перегляду телевізора та комп’ютерних ігор у дітей молодшого віку (2−4 роки) під час пандемії також призводило до більш високого рівня депресії, тривоги, поведінкових проблем та гіперактивності.

На думку учених, такі результати щодо школярів можуть бути пов’язані зі зменшенням рівня соціальної взаємодії в результаті пандемії.

Пандемія COVID-19 призвела до серйозних змін у розпорядку дня дітей, — наголошують дослідники. — Передусім це пов’язано з дистанціюванням, ізоляцією та закриттям шкіл.



Також учені проаналізували, чи допомагають дітям справлятися з ізоляцією відеодзвінки через Zoom. Дослідники сподівалися, що спілкування з друзями дозволить знизити тривожність і депресію, проте аналіз показав, що у відеозв’язку в цьому питанні немає жодних переваг.

Джерело: JAMA Network