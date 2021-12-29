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Boeing RC-135V Rivet Joint, фото: «Вікіпедія»

Відразу два американські літаки моніторили ситуацію в Чорному морі — деталі

29 гру 2021, 12:51
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Сьогодні, 29 грудня, вранці відразу два американські літкаки-розвідники моніторили ситуацію в Чорному морі.

Про це повідомляє видання «Думская».

Зазначається, що близько 8.00 в небо над Чорним морем увійшов стратегічний розвідник Boeing RC-135V Rivet Joint. Він, злетівши з авіабази Ханья, розташованої на острові Крит у Середземному морі, здійснював розвідку вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму по лінії: мис Тарханкут — Севастополь — Ялта — Керченська протока — Туапсе.

Здійснивши кілька проходів цим маршрутом на висоті 10,5 км і швидкості 780 км/год., літак повернувся до аеропорту вильоту.

Інший літак-розвідник — CL-600 Artemis — о 8.00 вилетів з Констанци (Румунія). Його маршрут також проходить вздовж узбережжя Криму, проте є довшим і майже доходить до грузинського міста Батумі.

Політ американських літаків над Чорним морем, інфографіка: «Думская»


Нагадаємо, 27 грудня два американські літаки-розвідники пролетіли над Україною — стежили за російськими військами на українських кордонах.

Джерело: «Думская»


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