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Військовий-контрактник здійснив самогубство, фото: KHARKIV Today
Військовий скоїв самогубство на Донеччині — прокуратураhttps://racurs.ua/ua/n165063-viyskovyy-zdiysnyv-samogubstvo-na-donechchyni-prokuratura.htmlРакурс
На Донеччині військовий-контрактник 1985 року народження скоїв самогубство.
Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.
Зазначається, що повідомлення про виявлення тіла військовослужбовця без ознакжиття надійшло до прокуратури вчора, 28 грудня. За попередньою інформацією, військовий — старший солдат, старший оператор протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин — під час перебування на бойовому чергуванні здійснив самогубство шляхом пострілу в голову зі штатної зброї.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу («умисне вбивство») з приміткою «самогубство».
Водночас розглядаються й інші версії, зокрема:
- умисне вбивство;
- доведення до самогубства;
- порушення правил поводження зі зброєю.
Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються заходи для встановлення всіх обставин трагедії.
Нагадаємо, у січні 2020 року в будівлі ЦВК застрелився співробітник УДО.
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