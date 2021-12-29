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Ракурс
Військовий-контрактник здійснив самогубство, фото: KHARKIV Today

Військовий скоїв самогубство на Донеччині — прокуратура

29 гру 2021, 13:31
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На Донеччині військовий-контрактник 1985 року народження скоїв самогубство.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.

Зазначається, що повідомлення про виявлення тіла військовослужбовця без ознакжиття надійшло до прокуратури вчора, 28 грудня. За попередньою інформацією, військовий — старший солдат, старший оператор протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин — під час перебування на бойовому чергуванні здійснив самогубство шляхом пострілу в голову зі штатної зброї.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу («умисне вбивство») з приміткою «самогубство».

Водночас розглядаються й інші версії, зокрема:


  • умисне вбивство;
  • доведення до самогубства;
  • порушення правил поводження зі зброєю.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються заходи для встановлення всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, у січні 2020 року в будівлі ЦВК застрелився співробітник УДО.

Джерело: Ракурс


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