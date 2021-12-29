Військовий-контрактник здійснив самогубство, фото: KHARKIV Today

https://racurs.ua/ua/n165063-viyskovyy-zdiysnyv-samogubstvo-na-donechchyni-prokuratura.html

Ракурс

На Донеччині військовий-контрактник 1985 року народження скоїв самогубство.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.

Зазначається, що повідомлення про виявлення тіла військовослужбовця без ознакжиття надійшло до прокуратури вчора, 28 грудня. За попередньою інформацією, військовий — старший солдат, старший оператор протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин — під час перебування на бойовому чергуванні здійснив самогубство шляхом пострілу в голову зі штатної зброї.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу («умисне вбивство») з приміткою «самогубство».

Водночас розглядаються й інші версії, зокрема:

умисне вбивство;

доведення до самогубства;

порушення правил поводження зі зброєю.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються заходи для встановлення всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, у січні 2020 року в будівлі ЦВК застрелився співробітник УДО.