Авианосец США оставят «присматривать» за Россией в Средиземном море

https://racurs.ua/n165061-avianosec-ssha-ostavyat-prismatrivat-v-sredizemnom-more.html

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Агрессия России на украинских границах продолжается. В связи с этим Соединенные Штаты Америки (США) оставят свой авианосец USS Harry S. Truman в акватории Средиземного моря.

Он будет «присматривать» за границей из-за угрозы российского вторжения. Об этом Associated Press сообщили в Пентагоне.

Сообщается, что ранее авианосец планировали перебросить на Ближний Восток, но впоследствии министр обороны Ллойд Остин приказал авианосной ударной группе Военно-морских США оставаться в Средиземном море.

Такое решение продиктовано необходимостью американских войск увеличить присутствие в Европе на случай агрессии России. По словам Ллойда, такой шаг успокоит европейских союзников.

В ударную группу ВМС США, кроме авианосца, входят также корабли сопровождения: крейсер USS San Jacinto и эсминцы USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также там присутствует фрегат Королевских ВМС Норвегии HNoMS Fridtjof Nansen.

Напомним, ранее мы сообщали, что самолеты разведки Соединенных Штатов Америки (США) пролетели над Украиной — они следили за войсками России на украинских границах.

Источник: AP