Авіаносець США залишать «приглядати» за Росією у Середземному морі

Авіаносець. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165061-avianosec-ssha-zalyshat-pryglyadaty-u-seredzemnomu-mori.html

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Агресія Росії на українських кордонах триває. У зв’язку з цим Сполучені Штати Америки (США) залишать свій авіаносець USS Harry S. Truman в акваторії Середземного моря.

Він «приглядатиме» за кордонами через загрозу російського вторгнення. Про це Associated Press повідомили в Пентагоні.

Повідомляється, що раніше авіаносець планували перекинути на Близький Схід, але згодом міністр оборони Ллойд Остін наказав авіаносній ударній групі Військово-морських США залишатися в Середземному морі.

Таке рішення продиктоване необхідністю американських військ збільшити присутність у Європі на випадок агресії Росії. За словами Ллойда, такий крок заспокоїть європейських союзників.

До ударної групи ВМС США, окрім авіаносця, входять також кораблі супроводження: крейсер USS San Jacinto й есмінці USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely та USS Jason Dunham. Також там присутній фрегат Королівських ВМС Норвегії HNoMS Fridtjof Nansen.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що літаки розвідки Сполучених Штатів Америки (США) пролетіли над Україною — вони стежили за військами Росії на українських кордонах.

Джерело: AP