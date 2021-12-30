Штам Omicron може призвести до «цунамі» нових випадків. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n165101-shtam-omicron-moje-pryzvesty-do-cunami-novyh-vypadkiv-zarajennya-vooz.html

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Штами коронавірусу «Омікрон» та «Дельта» можуть спровокувати величезну кількість нових випадків ковіду у світі.

При цьому це буде не нова хвиля коронавірусу, а справжнє цунамі. Про це глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус повідомив про це під час брифінгу, який транслювався в Twitter організації.

Це може призвести до цунамі випадків, що може значно посилити тиск на системи охорони здоров’я по всьому світу, — наголосив очільник ВООЗ.



Раніше повідомлялося про рекордно високі рівні зараження COVID-19 в Італії та Швейцарії. У Британії зафіксували новий добовий рекорд захворюваності коронавірусом. А в МОЗ Франції заявили, що в країні зафіксована безпрецедентна кількість випадків зараження ковідом за останню добу, назвавши зростання числа випадків зараження «цунамі».

Нагадаємо, штам «Омікрон» став панівним у Сполучених Штатах Америки. На цей COVID-варіант наразі припадає 73% випадків зараження коронавірусом у країні. При цьому невпинно зростає кількість нових хворих.