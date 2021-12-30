Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Штам Omicron може призвести до «цунамі» нових випадків. Фото: gazeta.ru

Штам Omicron може призвести до «цунамі» нових випадків зараження — ВООЗ

30 гру 2021, 10:29
999

Штами коронавірусу «Омікрон» та «Дельта» можуть спровокувати величезну кількість нових випадків ковіду у світі.

При цьому це буде не нова хвиля коронавірусу, а справжнє цунамі. Про це глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус повідомив про це під час брифінгу, який транслювався в Twitter організації.

Це може призвести до цунамі випадків, що може значно посилити тиск на системи охорони здоров’я по всьому світу, — наголосив очільник ВООЗ.


Раніше повідомлялося про рекордно високі рівні зараження COVID-19 в Італії та Швейцарії. У Британії зафіксували новий добовий рекорд захворюваності коронавірусом. А в МОЗ Франції заявили, що в країні зафіксована безпрецедентна кількість випадків зараження ковідом за останню добу, назвавши зростання числа випадків зараження «цунамі».

Нагадаємо, штам «Омікрон» став панівним у Сполучених Штатах Америки. На цей COVID-варіант наразі припадає 73% випадків зараження коронавірусом у країні. При цьому невпинно зростає кількість нових хворих.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів