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Ракурс
Креативные елки. Фото: Конкурент

Топ странных елок-2022 — коронавирусные, съедобные и смешные (ФОТО)

30 дек 2021, 11:17
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Кривые и извитые, стилизованные и выполненные с убийственным народным креативом, деревья и не только — как только люди не украшают свои дома к Рождеству и Новому году.

В связи с праздниками в сети появилось немало креативных вариантов традиционного дерева.

Верх креатива в создании новогодних деревьев проявляют торговые центры, магазины и супермаркеты. Они доказывают — елку можно сделать из чего угодно. Главное — традиционный конус и огоньки. А там подойдут и галстуки, и тапочки.

Креативные елки. Фото: КонкурентКреативные елки. Фото: КонкурентЕлку из мусора научились делать умельцы. Экологическая инициатива дает вторую жизнь старым велосипедным колесам, шинам и дверям из бабушкиного дома. Главное иметь достаточно огоньков.

Креативные елки. Фото: КонкурентПерсонаж мультика или фильма тоже вполне может стать елкой. Если вы всегда хотели себе в дом Гринча, Бэтмена — можно воплотить все свои сумасшедшие фантазии в елках.

Креативные елки. Фото: Конкурент

Креативные елки. Фото: КонкурентДля гурманов создали даже съедобные елки — они не только создают праздничное настроение, а и не вредят окружающей среде, поскольку полностью утилизируются за праздничным столом.

Креативные елки. Фото: КонкурентКоронавирусные елки стали ответом на вызов времени — эти необычные деревья из перчаток появились в больницах.

Креативные елки. Фото: КонкурентИ какое празднование без домашних питомцев. Как известно, котики любят елки, но изобретательные хозяева нашли способ оставить праздничное дерево в покое и предупредить «кошачьи атаки», посадив дерево в клетку.

Креативные елки. Фото: Конкурент

Креативные елки. Фото: КонкурентА в городе Доброслав Одесской области установили трехметровую елку из пятикопеечных монет.


Креативные елки. Фото: Конкурент

Напомним, ранее мы сообщали, что мисс Елка-2021, ежегодный конкурс красоты среди новогодних елок в украинских городах, проходит после однолетнего перерыва.

Источник: Ракурс


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