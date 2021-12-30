Возросло количество жертв взрыва в больнице Прикарпатья. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Пожар в Косовской центральной больнице унес жизнь еще одного человека.

В Ивано-Франковской областной клинической больнице умерла женщина, пострадавшая во время пожара в больнице Косово. Во время пожара она получила 90% ожогов тела. Об этом сообщает издание «Галицкий корреспондент».

Как рассказала врач отделения неотложных состояний Ольга Таркевич в комментарии «Общественному», 46-летнюю младшую медсестру Косовской ЦРБ госпитализировали 29 декабря в 00.50 в отделение реанимации и сразу перевели на искусственную вентиляцию легких. Кроме ужасных ожогов у нее был шок третьей степени. Врач убеждает, что шансы на жизнь пациентки были минимальны.

В Киевский ожоговый центр также доставили 59-летнюю медсестру, она получила 60% ожогов во время пожара в больнице.

А председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук в Facebook сообщила, что на момент возгорания в ЦРБ находились 262 человека, 212 из которых пациенты, 48 — медицинский персонал и два технических работника. Изучает трагедию специальная комиссия, которая была образована при управлении Гоструда в области.

Полиция возбудила по факту пожара уголовное производство по ст. 270 ч. 2 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 28 декабря в палате реанимационного отделения на первом этаже Косовской центральной районной больницы произошел пожар, в результате которого погибли три пациента, еще один человек скончался от COVID-19.

После трагедии в МВД заявили, что в отделении работали одновременно пять кислородных концентраторов. Это создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом. После смерти одного из пациентов от ковида один из сотрудников заведения поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате вспыхнул пожар.

Источники: «Галицкий корреспондент», «Общественное»