Студенческие е-билеты и водительские права появились в «Дії»

https://racurs.ua/n165104-studencheskie-e-bilety-i-voditelskie-prava-poyavilis-v-diyi.html

Ракурс

Студенческие билеты в «Дії» будут приниматься на уровне с бумажными. Соответствующие изменения вступили в силу 30 декабря 2021 года.

Электронные студенческие будут использоваться на постоянной основе. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

По словам главы ведомства Сергея Шкарлета, в настоящее время в приложение «Дія» загружено 751 тыс. е-студенческих.

Цифровые документы намного безопаснее бумажных. Вы не передаете третьим лицам свои документы, а только показываете их через QR-код, — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



Действительными станут не только электронные версии студенческих, но и водительских удостоверений и техпаспортов. С 2019 года эти документы использовались в рамках экспериментальных проектов, которые успешно себя зарекомендовали.

«Ракурс» сообщал, что «Дія» будет иметь две новые функции — PhotoID и опрос. В настоящее время стартовало бета-тестирование этих функций. Разработчики обещают, что PhotoID будет «без гимнастики для шеи», а опрос создан как часть инструмента электронной демократии.