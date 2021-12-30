Похудевший Ким Чен Ын «разбил сердца» корейцев. Фото: 24 канал

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Ракурс

Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, снова появился на публике заметно похудевшим. Политик серьезно занялся своим внешним видом в 2021 году.

Кима сфотографировали во время собрания правящей Коммунистической партии 29 декабря. На его фото в государственных СМИ обратило внимание издание Daily Mail.

Сейчас Северная Корея борется с экономическим кризисом, который усугубляется коронавирусом, санкциями из-за ядерного оружия и стихийными бедствиями — наводнениями.

На фото видно, что северокорейский лидер стал выглядеть стройнее, чем когда-либо за все десять лет своего пребывания во главе государства.

Власти КНДР настаивают на том, что Ким здоров и просто ест меньше ради страны, которая борется с острой нехваткой продовольствия.

Наблюдатели подсчитали, что с момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын набирал по 6−7 кг каждый год, а в 2020 году весил уже 140 кг.

Южнокорейские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что северокорейский лидер занялся поддержанием здоровья и специально сбросил вес.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын потерял до 20 кг за последнее время. Политик продолжает посещать крупные государственные мероприятия Северной Кореи и не жалуется на здоровье.