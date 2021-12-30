Схудлий Кім Чен Ин «розбив серця» корейців. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n165103-shudlyy-kim-chen-yn-rozbyv-sercya-koreyciv-foto.html

Ракурс

Кім Чен Ин, лідер Північної Кореї, знову з’явився на публіці помітно схудлим. Політик серйозно зайнявся своїм зовнішнім виглядом у 2021 році.

Кіма сфотографували під час зборів правлячої Комуністичної партії 29 грудня. На його фото в державних ЗМІ звернуло увагу видання Daily Mail.

Зараз Північна Корея бореться з економічною кризою, яка посилюється коронавірусом, санкціями через ядерну зброю та стихійними лихами — повенями.

На фото видно, що північнокорейський лідер став виглядати стрункішим, ніж будь-коли за всі десять років свого перебування на чолі держави.

Влада КНДР наполягає на тому, що Кім здоровий і просто їсть менше заради країни, яка бореться з гострою нестачею продовольства.

Спостерігачі підрахували, що з моменту приходу до влади у 2011 році Кім Чен Ин набирав по 6−7 кг щороку, а у 2020 році важив уже 140 кг.

Південнокорейські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що північнокорейський лідер зайнявся підтримкою здоров’я та спеціально скинув вагу.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин втратив до 20 кг за останній час. Політик продовжує відвідувати великі державні заходи Північної Кореї та не скаржиться на здоров’я.