Запрограмоване самогубство захищає види від епідемій

Клітина. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165102-zaprogramovane-samogubstvo-zahyschaie-vydy-vid-epidemiy.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити вченим — виявилося, що гіперреакція імунітету на інфекцію є запрограмованою і сприяє нерозповсюдженню епідемії серед видів.

Такий механізм включає уроджений імунітет. Про це повідомляє International Journal of Molecular Sciences.

Вчені з’ясували, що імунна гіперактивність — це не побічний ефект, а спеціальний захисний механізм, що запобігає поширенню епідемій в популяціях.

Про проблеми імунітет дізнається за допомогою спеціальних рецепторів. Вони реагують на властивості вірусів, чий геном зберігається в ДНК, або на якісь особливості різних видів бактерій з однаковим пристроєм клітинної стінки. Ці молекулярні властивості називаються патернами, пов’язаними з пошкодженням (або DAMPs, damage-associated molecular patterns).

Багато DAMPs виходять з неушкоджених клітин при запаленні. Наприклад, ядерні білки HMGB1 і CIRP. У нормі вони беруть участь у реплікації та транскрипції, але опинившись поза клітиною, служать активаторами імунної відповіді. Щоб вивести ці білки назовні, їх потрібно модифікувати — так вони зможуть вийти з ядра клітини в цитоплазму — а потім їх треба укласти в мембранні бульбашки-лізосоми, в яких HMGB1 і CIRP відправляться.

Білки HMGB1 і CIRP грають величезну роль у розвитку багатьох патологій. І якщо у мишей вимкнути ген CIRP, вони зможуть пережити сепсис, який просто б їх убив. За допомогою антитіл, що перехоплюють деякі DAMPs, можна запобігти розвитку сепсису, асептичного системного запалення, ішемічних уражень.

Все це важко пояснити з точки зору захисної функції імунітету, але вони добре узгоджуються з гіпотезою запрограмованого самогубства, Як клітинна програма самознищення вбиває клітину разом з інфекцією, так вроджений імунітет разом з інфекцією вбиває хвору особину, — заявляють учені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття зробили швейцарські вчені — вони знайшли два нових типи гліальних клітин у мозку, вивівши дорослі стовбурові клітини зі стану спокою.