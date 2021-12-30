Запрограммированное самоубийство защищает виды от эпидемий

Клетка. фото: istock

https://racurs.ua/n165102-zaprogrammirovannoe-samoubiystvo-zaschischaet-vidy-ot-epidemiy.html

Ракурс

Научное открытие удалось сделать ученым — оказалось, что гиперреакция иммунитета на инфекцию является запрограммированной и способствует нераспространению эпидемии среди видов.

Такой механизм включает врожденный иммунитет. Об этом сообщает International Journal of Molecular Sciences.

Ученые выяснили, что иммунная гиперактивность — это не побочный эффект, а специальный защитный механизм, предотвращающий распространение эпидемий по популяциям.

О неполадках иммунитет узнает с помощью специальных рецепторов. Они реагируют на свойства вирусов, чей геном хранится в ДНК, или на какие-то особенности различных видов бактерий с одинаковым устройством клеточной стенки. Эти молекулярные свойства называются паттернами, связанными с повреждением (или DAMPs, damage-associated molecular patterns).

Многие DAMPs выходят из неповрежденных клеток при воспалении. Например, ядерные белки HMGB1 и CIRP. В норме они участвуют в репликации и транскрипции, но, оказавшись вне клетки, служат активаторами иммунного ответа. Чтобы вывести эти белки наружу, их нужно модифицировать — так они смогут выйти из ядра клетки в цитоплазму — а потом их надо заключить в мембранные пузырьки-лизосомы, в которых HMGB1 и CIRP отправятся наружу.

Белки HMGB1 и CIRP играют огромную роль в развитии многих патологий. И если у мышей выключить ген CIRP, они смогут пережить сепсис, который просто бы их убил. С помощью антител, перехватывающих некоторые DAMPs можно предотвратить развитие сепсиса, асептического системного воспаления, ишемических поражений.

Все это трудно объяснить с точки зрения защитной функции иммунитета, но они хорошо согласуются с гипотезой запрограммированного самоубийства, Как клеточная программа самоуничтожения убивает клетку вместе с инфекцией, так врожденный иммунитет вместе с инфекцией убивает больную особь, — заявляют ученые.

Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие сделали швейцарские ученые — они нашли два новых типа глиальных клеток в мозге, выведя взрослые стволовые клетки из состояния покоя.