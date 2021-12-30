Студентські е-квитки та водійські права запрацювали в «Дії»

https://racurs.ua/ua/n165104-studentski-e-kvytky-ta-vodiyski-prava-zapracuvaly-v-diyi.html

Ракурс

Студентські квитки в «Дії» прийматимуться на рівні з паперовими. Відповідні зміни набули чинності з 30 грудня 2021 року.

Електронні студентські будуть використовуватися на постійній основі. Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки України.

За словами очільника відомства Сергія Шкарлета, наразі в додаток «Дія» завантажено 751 тис. е-студентських.

Цифрові документи набагато безпечніші, ніж паперові. Адже ви не передаєте третім особам свої документи, а лише показуєте їх через QR-код, — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Дійсними стануть не тільки електронні версії студентських, а й водійських посвідчень та техпаспортів. З 2019 року ці документи використовувалися в межах експериментальних проектів, які успішно себе зарекомендували.

«Ракурс» повідомляв, що «Дія» матиме дві нові функції — PhotoID і опитування. Нині стартувало бета-тестування цих функцій. Розробники обіцяють, що PhotoID буде «без гімнастики для шиї», а опитування створене як частина інструменту електронної демократії.