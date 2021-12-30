Зросла кількість жертв вибуху у лікарні Прикарпаття. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n165105-zrosla-kilkist-jertv-vybuhu-u-likarni-prykarpattya.html

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Пожежа у Косівській центральній лікарні забрала життя ще однієї людини.

В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла жінка, яка постраждала під час пожежі в лікарні Косова. Під час пожежі вона отримала 90% опіків тіла. Про це повідомляє видання «Галицький кореспондент».

Як розповіла лікар відділення невідкладних станів Ольга Таркевич у коментарі «Суспільному», 46-річну молодшу медсестру Косівської ЦРЛ госпіталізували 29 грудня о 00.50 у відділення реанімації та одразу перевели на штучну вентиляцію легенів. Крім жахливих опіків у неї був шок третього ступеня. Лікар переконує, що шанси на життя пацієнтки були мінімальні.

До Київського опікового центру також транспортували 59-річну медсестру, вона отримала 60% опіків під час пожежі в лікарні.

А голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук у Facebook повідомила, що на момент загоряння в ЦРЛ перебували 262 особи, 212 з яких пацієнти, 48 — медичний персонал та двоє технічних працівників. Вивчає трагедію спеціальна комісія, яка була утворена при управлінні Держпраці в області.

Поліція відкрила за фактом пожежі кримінальне провадження за ст. 270 ч. 2 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 28 грудня в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі Косівської центральної районної лікарні сталася пожежа, внаслідок якої загинули троє пацієнтів, ще одна людина померла від COVID-19.

Після трагедії в МВС заявили, що у відділенні працювали одночасно п’ять кисневих концентраторів. Це створило умови для перенасиченості повітря киснем. Після смерті одного з пацієнтів від ковіду один зі співробітників закладу поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті спалахнула пожежа.

Джерела: «Галицький кореспондент», «Суспільне»