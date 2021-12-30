Креативні ялинки. Фото: Конкурент

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Ракурс

Криві й покручені, стилізовані і виконані зі вбивчим народним креативом, дерева й не зовсім — як тільки люди не прикрашають свої домівки до Різдва й Нового року.

У зв’язку зі святами в мережі з’явилося чимало креативних варіантів традиційного дерева.

Чи не найбільший креатив у формуванні новорічних дерев проявляють торгові центри, магазини й супермаркети. Вони доводять — ялинку можна скласти із чого завгодно. Головне — традиційний конус і вогники. А там підійдуть і краватки, і капці.

Ялинку зі сміття навчилися робити умільці. Екологічна ініціатива дає друге життя старим велосипедним колесам, шинам і дверям із бабусиної хати. Головне — мати достатньо вогників.

Персонаж мультика або фільму також цілком може стати ялинкою. Якщо ви завжди хотіли собі в хату Ґрінча, Бетмена чи харизматичного Качура, можна втілити всі свої божевільні фантазії у ялинках.

Для ласунів створили навіть їстівні ялинки — вони не тільки створюють святковий настрій, а й не шкодять довкіллю, оскільки повністю утилізуються за святковим столом.

Коронавірусні ялинки стали відповіддю на виклики часу — ці незвичайні дерева з рукавичок з’явилися в лікарнях.

Яке святкування без домашніх улюбленців. Як відомо, котики полюбляють ялинки, але винахідливі господарі знайшли спосіб залишити святкове дерево в спокої та попередити «котячі атаки», посадивши дерево в клітку.

А в місті Доброслав Одеської області встановили триметрову ялинку з п’ятикопійкових монет.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міс Ялинка-2021, щорічний конкурс краси серед новорічних ялинок в українських містах, проходить після однорічної перерви.