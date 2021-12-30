«Омікрон» викликав спалах COVID-19 серед тричі вакцинованих

https://racurs.ua/ua/n165107-omikron-vyklykav-spalah-covid-19-sered-trychi-vakcynovanyh.html

Ракурс

Штам «Омікрон», новий різновид коронавірусу, заразив більшість учасників закритої науково-медичної конференції попри три дози вакцини проти коронавірусу та ПЛР-тест за 36 годин до зустрічі.

Інцидент трапився на Фарерських островах, передає medRxiv.

У заході взяли участь 33 працівники охорони здоров’я, причому всі вони були щеплені вакциною Comirnaty (Pfizer/BioNTech) та отримали третю дозу не раніше ніж за 2,5 місяці до події. Напередодні конференції всі вони склали негативний тест на SARS-CoV-2, більшість — ПЛР.

Через кілька днів після закінчення конференції деякі учасники відчули себе недобре — ПЛР-тести виявилися позитивними. Перевірилися й інші: всього «+" отримали 21 із 33 осіб, причому всі заражені (середній вік 45 років) були із симптомами, хоча й переважно легкими.

Жоден із пацієнтів не був госпіталізований із COVID-19, але за такою невеликою вибіркою неможливо визначити частоту госпіталізацій чи смертність від «Омікрону».

Найчастішими симптомами була стомлюваність (15 осіб), біль у м’язах та лихоманка (по 13), нежить (12), біль у суглобах (11), а найменш поширеними — втрата смаку (5), запаху та біль у грудях (по 4).

Наголошується, що вакцини першого покоління набагато слабше захищають від зараження «Омікроном», який демонструє високу заразність та імунне вислизання. Вакцинальний імунітет дає переважній більшості щеплених стійкий захист проти COVID-19 середньої та тяжкої течії. Висока заразність «Омікрону» пояснюється його коротким інкубаційним періодом — у порівнянні з минулими штамами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штами коронавірусу «Омікрон» та «Дельта» можуть спровокувати величезну кількість нових випадків ковіду у світі. При цьому це буде не нова хвиля коронавірусу, а справжнє цунамі, вважає глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус.