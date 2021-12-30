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“Омікрон” виявили у ще одній області України — деталі

«Омікрон» виявили у ще одній області України — деталі

30 гру 2021, 17:26
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Штам «Омікрон» у четвер, 30 грудня, виявили у Житомирській області. Йдеться про два випадки інфікування новим варіантом коронавірусу. Про це сьогодні повідомляє прес-служба Житомирського обласного лабораторного центру.

Зараження «Омікроном» підтвердили у 41-річної та 62-річної жінок, які нещодавно повернулися з Італії. Обидві хворі не були вакциновані проти COVID-19.

30 грудня 2021 року вірусологічна лабораторія ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» підтвердила два випадки інфікування у Житомирі та Бердичеві штамом SARS-CoV-2 «Омікрон» шляхом виявлення мутацій, що характерні для даного штаму, — йдеться у повідомленні.

Відомо, що пацієнтки після повернення в Україну через погане самопочуття звернулися до медичного закладу. Житомирські епідеміологи планують направити свої результати до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я для проведення повногеномного секвенування.

Нагадаємо, тепер в Україні вісім підтверджених випадків «Омікрону».

Станом на 29 грудня в країні було виявлено шість інфікованих новим штамом коронавірусу:

  • у Києві,

  • Київській області,

  • Львові,


  • Дніпрі.

Нагадаємо, 25 листопада у ПАР зафіксували новий штам коронавірусу — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров’я назвала його грецькою літерою Omicron.

Джерело: Ракурс


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