«Омікрон» виявили у ще одній області України — деталіhttps://racurs.ua/ua/n165140-omikron-vyyavyly-u-sche-odniy-oblasti-ukrayiny-detali.htmlРакурс
Штам «Омікрон» у четвер, 30 грудня, виявили у Житомирській області. Йдеться про два випадки інфікування новим варіантом коронавірусу. Про це сьогодні повідомляє прес-служба Житомирського обласного лабораторного центру.
Зараження «Омікроном» підтвердили у 41-річної та 62-річної жінок, які нещодавно повернулися з Італії. Обидві хворі не були вакциновані проти COVID-19.
30 грудня 2021 року вірусологічна лабораторія ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» підтвердила два випадки інфікування у Житомирі та Бердичеві штамом SARS-CoV-2 «Омікрон» шляхом виявлення мутацій, що характерні для даного штаму, — йдеться у повідомленні.
Відомо, що пацієнтки після повернення в Україну через погане самопочуття звернулися до медичного закладу. Житомирські епідеміологи планують направити свої результати до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я для проведення повногеномного секвенування.
Нагадаємо, тепер в Україні вісім підтверджених випадків «Омікрону».
Станом на 29 грудня в країні було виявлено шість інфікованих новим штамом коронавірусу:
у Києві,
Київській області,
Львові,
Дніпрі.
Нагадаємо, 25 листопада у ПАР зафіксували новий штам коронавірусу — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров’я назвала його грецькою літерою Omicron.