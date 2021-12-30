“Омікрон” виявили у ще одній області України — деталі

https://racurs.ua/ua/n165140-omikron-vyyavyly-u-sche-odniy-oblasti-ukrayiny-detali.html

Ракурс

Штам «Омікрон» у четвер, 30 грудня, виявили у Житомирській області. Йдеться про два випадки інфікування новим варіантом коронавірусу. Про це сьогодні повідомляє прес-служба Житомирського обласного лабораторного центру.

Зараження «Омікроном» підтвердили у 41-річної та 62-річної жінок, які нещодавно повернулися з Італії. Обидві хворі не були вакциновані проти COVID-19.

30 грудня 2021 року вірусологічна лабораторія ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» підтвердила два випадки інфікування у Житомирі та Бердичеві штамом SARS-CoV-2 «Омікрон» шляхом виявлення мутацій, що характерні для даного штаму, — йдеться у повідомленні.

Відомо, що пацієнтки після повернення в Україну через погане самопочуття звернулися до медичного закладу. Житомирські епідеміологи планують направити свої результати до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я для проведення повногеномного секвенування.

Нагадаємо, тепер в Україні вісім підтверджених випадків «Омікрону».

Станом на 29 грудня в країні було виявлено шість інфікованих новим штамом коронавірусу:

у Києві,

Київській області,

Львові,



Дніпрі.

Нагадаємо, 25 листопада у ПАР зафіксували новий штам коронавірусу — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров’я назвала його грецькою літерою Omicron.