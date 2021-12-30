Японський спортсмен з конкуру Коки сайту на Олімпіаді. Фото: Julian Finney / Getty Images

https://racurs.ua/ua/n165139-naykraschi-sportyvni-fotografiyi-2021-roku-vyznachyly-zmi-foto.html

Ракурс

Найкращі фотографії 2021 року в галузі спорту визначили журналісти.

На світлинах показані справжні емоції спортсменів, їхній тріумф, поразки та просто захоплюючі кадри. Про це 30 грудня повідомляє «Інтерфакс».

Нагадаємо, на фестивалі Nature Talks у Нідерландах визначили переможців конкурсу Nature Photographer of the Year 2021. Головний приз у три тисячі євро отримав фотограф із Норвегії Тер'є Колаас за знімок «Зимова міграція».

Джерело: «Інтерфакс»