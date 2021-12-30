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Ракурс
Японський спортсмен з конкуру Коки сайту на Олімпіаді. Фото: Julian Finney / Getty Images

Найкращі спортивні фотографії 2021 року визначили ЗМІ (ФОТО)

30 гру 2021, 17:20
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Найкращі фотографії 2021 року в галузі спорту визначили журналісти.

На світлинах показані справжні емоції спортсменів, їхній тріумф, поразки та просто захоплюючі кадри. Про це 30 грудня повідомляє «Інтерфакс».

Плавець зі США Рріс Уіттл під час запливу на дистанції 200 м брасом на змаганнях у Каліфорнії. Фото: АР/ТАСС

Ізраїльська спортсменка Ліною Ашрам в індивідуальному багатоборстві з художньої гімнастики на Олімпіаді в Токіо. Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Велогонщик Марк Хірші зі Швейцарії лежить на узбіччі дороги після аварії на першому етапі велогонки «Тур де Франс». Фото: АР/ТАСС

Ралі-марафон «Дакар» на території Саудівської Аравії. Фото: Zuma/ТАСС

Змагання з фехтування на літній Олімпіаді. Фото: Patrick Smith/Getty Images

Тенісист Новак Джокович перед матчем у Парижі. Фото: EPA/Vostock-photo

Аварія під час гонки нового сезону NASCAR у Флориді. Фото: James Gilbert/Getty Images

Турне чотирьох трамплінів в німецькому Оберстдорфі. Фото: Adam Pretty/Getty Images


Нагадаємо, на фестивалі Nature Talks у Нідерландах визначили переможців конкурсу Nature Photographer of the Year 2021. Головний приз у три тисячі євро отримав фотограф із Норвегії Тер'є Колаас за знімок «Зимова міграція».

Джерело: «Інтерфакс»

Джерело: Ракурс


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