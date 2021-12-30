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Японський спортсмен з конкуру Коки сайту на Олімпіаді. Фото: Julian Finney / Getty Images
Найкращі спортивні фотографії 2021 року визначили ЗМІ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n165139-naykraschi-sportyvni-fotografiyi-2021-roku-vyznachyly-zmi-foto.htmlРакурс
Найкращі фотографії 2021 року в галузі спорту визначили журналісти.
На світлинах показані справжні емоції спортсменів, їхній тріумф, поразки та просто захоплюючі кадри. Про це 30 грудня повідомляє «Інтерфакс».
Нагадаємо, на фестивалі Nature Talks у Нідерландах визначили переможців конкурсу Nature Photographer of the Year 2021. Головний приз у три тисячі євро отримав фотограф із Норвегії Тер'є Колаас за знімок «Зимова міграція».
Джерело: «Інтерфакс»
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