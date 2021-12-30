Дика природа – названо найвидовищніші фото 2021 року. Фото: NPOTY 2021

https://racurs.ua/ua/n165113-dyka-pryroda-nazvano-nayvydovyschnishi-foto-2021-roku.html

Ракурс

Стали відомі імена переможців конкурсу Nature Photographer of the Year 2021, проведеного фестивалем Nature Talks у Нідерландах.

Головний приз у три тисячі євро отримав фотограф із Норвегії Тер'є Колаас за знімок «Зимова міграція». Про це повідомили на сайті конкурсу.

Переможці у кожній із номінацій також отримали грошові призи та фотообладнання.

«Зимова міграція», переможець у категорії «Птахи»

«Рибалка на світанку», друге місце у категорії «Птахи»

«Рибалка на світанку», друге місце у категорії «Птахи»

«Страусиний дитячий садок», знімок отримав високу оцінку в категорії «Птахи»





«Мисливці за сутінками», висока оцінка в категорії «Ссавці»

«Новогвінейський пес, що співає в снігу», висока оцінка в категорії «Ссавці»

«Повільно, але безпечно», друге місце у категорії «Інше»

«Ми в мережі», висока оцінка в категорії «Інше»

«Їстівне арктичне», друге місце у категорії «Рослини та гриби»





Друге місце у категорії «Ландшафт»

«Заморожена земля», висока оцінка у категорії «Ландшафт»

«Криголам», висока оцінка в категорії «Під водою»





«Втеча», висока оцінка в категорії «Людина та природа»

«Останні обійми», висока оцінка у категорії «Портрети тварин»





«Лиса перетинає міст», переможець категорії «De Lage Landen»

«Довгоносик на рожевій квітці», висока оцінка в категорії «De Lage Landen»

Знімки переможця конкурсу портфоліо премії Фреда Хазельхоффа