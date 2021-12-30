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Дика природа – названо найвидовищніші фото 2021 року. Фото: NPOTY 2021
Дика природа — названо найвидовищніші фото 2021 рокуhttps://racurs.ua/ua/n165113-dyka-pryroda-nazvano-nayvydovyschnishi-foto-2021-roku.htmlРакурс
Стали відомі імена переможців конкурсу Nature Photographer of the Year 2021, проведеного фестивалем Nature Talks у Нідерландах.
Головний приз у три тисячі євро отримав фотограф із Норвегії Тер'є Колаас за знімок «Зимова міграція». Про це повідомили на сайті конкурсу.
Переможці у кожній із номінацій також отримали грошові призи та фотообладнання.
«Зимова міграція», переможець у категорії «Птахи»
«Рибалка на світанку», друге місце у категорії «Птахи»
«Рибалка на світанку», друге місце у категорії «Птахи»
«Страусиний дитячий садок», знімок отримав високу оцінку в категорії «Птахи»
«Мисливці за сутінками», висока оцінка в категорії «Ссавці»
«Новогвінейський пес, що співає в снігу», висока оцінка в категорії «Ссавці»
«Повільно, але безпечно», друге місце у категорії «Інше»
«Ми в мережі», висока оцінка в категорії «Інше»
«Їстівне арктичне», друге місце у категорії «Рослини та гриби»
Друге місце у категорії «Ландшафт»
«Заморожена земля», висока оцінка у категорії «Ландшафт»
«Криголам», висока оцінка в категорії «Під водою»
«Втеча», висока оцінка в категорії «Людина та природа»
«Останні обійми», висока оцінка у категорії «Портрети тварин»
«Лиса перетинає міст», переможець категорії «De Lage Landen»
«Довгоносик на рожевій квітці», висока оцінка в категорії «De Lage Landen»
Знімки переможця конкурсу портфоліо премії Фреда Хазельхоффа
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