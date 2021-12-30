Подорожчання і зупинки виробництв. Фото: istock

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Виробництво хліба, молока, м’яса та кондитерських виробів в Україні може зупинитись найближчим часом — деякі підприємства вже заявили про зупинку виробництва через різке подорожчання газу.

Представники провідних харчових галузей заявляють про стрибок цін на свою продукцію та засилля імпорту. Про це повідомляє BBC.

За останні тижні хлібопекарі, кондитери і молочники заявили, що або зупиняють виробництво, або перебувають на межі зупинки. Про згортання виробництва заявили виробники овочів у теплицях, яєць та м’яса птиці, які традиційно мають потужні позиції в Україні.

Можливе призупинення діяльності молокопереробних підприємств. Засновник групи компаній «Молочний альянс» (торгові марки «Яготинське», «Пирятин», «Славія») Олександр Деркач вже анонсував можливу зупинку роботи підприємств.

15 років займаємось молочним бізнесом. Ніколи, навіть у найважчі 2013−14 роки ми не потрапляли в ситуацію, яка від нас не залежить, і яка ставить взагалі питання про доцільність подальшої виробничої діяльності, — написав Деркач.

Кондитери заявили, що змушені згортати виробництво, оскільки у січні вони матимуть ціну у щонайменше 45 гривень за кубометр газу.

Ця ціна повністю не дає можливості працювати. Нинішня ціна виводить нас нижче межі збитковості. Майже вся галузь останні кілька місяців працює у збиток, особливо це стосується борошняних і карамельних солодощів, — наголошують кондитери.

Газ дуже важливий для птахівництва, його використовують при вирощуванні та забою птахів. Через здорожчання комбікорму продукція птахівництва вже зросла у ціні на 20−25%. Через підвищення вартості газу ціна м’яса і яєць ростиме ще більше.

На початку 2020 року у собівартості кілограма м’яса птиці газ складав 1,6 грн. У грудні 2021 року — 6,4 гривні. А на січень постачальники заявляють ціну у 59−63 грн за кубометр, тож у структурі собівартості газ буде складати 14 грн. У цьому році різко зріс імпорт м’яса птиці в Україну — на 20%.

Вперше за багато років почався імпорт яєць. Мабуть, вперше за роки незалежності — з Білорусі, — заявили в галузі.

Тепличні господарства зупинились. Тільки одиниці виробників перемикнулися з газу на альтернативне паливо. Якби за цих цін на газ вони виростили овочі, то вони були б зовсім неконкурентні з імпортом.

Влада вже розробляє план порятунку харчових виробників. 24 грудня відбулась спеціальна нарада уряду з президентом. Мова переважно йшла про пекарів і вартість соціальних сортів хліба.

Джерело: BBC