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Производство хлеба, молока, мяса и кондитерских изделий в Украине может остановиться в ближайшее время — некоторые предприятия уже заявили об остановке производства из-за резкого подорожания газа.

Представители ведущих пищевых отраслей пугают скачком цен на свою продукцию и засильем импорта. Об этом сообщает BBC.

За последние недели хлебопекари, кондитеры и молочники заявили, что-либо останавливают производство, либо находятся на грани остановки. О сворачивании производства заявили производители овощей в теплицах, яиц и мяса птицы, традиционно занимающие мощные позиции в Украине.

Возможна приостановка деятельности молокоперерабатывающих предприятий. Учредитель группы компаний «Молочный альянс» (торговые марки «Яготинское», «Пирятин», «Славия») Александр Деркач уже анонсировал возможную остановку работы предприятий.

15 лет занимаемся молочным бизнесом. Никогда, даже в самые тяжелые 2013−14 годы мы не попадали в ситуацию, которая от нас не зависит, и которая ставит вообще вопрос о целесообразности дальнейшей производственной деятельности, — написал Деркач.

Кондитеры заявили, что вынуждены сворачивать производство, поскольку в январе они будут иметь цену по меньшей мере 45 гривен за кубометр газа.

Эта цена полностью не позволяет работать. Нынешняя цена выводит нас ниже предела убыточности. Почти вся отрасль последние несколько месяцев работает в убыток, особенно это касается мучных и карамельных сладостей, — добавил производитель.

Газ очень важен для птицеводства, его используют при выращивании и убое птиц. Из-за подорожания комбикорма продукция птицеводства уже выросла в цене на 20−25%.

В начале 2020 года в себестоимости килограмма мяса птицы газ составлял 1,6 грн. В декабре 2021 года — 6,4 гривны. А в январе поставщики заявляют цену в 59−63 грн за кубометр, поэтому в структуре себестоимости газ будет составлять 14 грн. В этом году резко возрос импорт мяса птицы в Украину — на 20%. Впервые за многие годы начался импорт яиц, впервые за годы независимости — из Беларуси.

Тепличные хозяйства остановились. Только единицы производителей переключились на альтернативное топливо. Если бы при этих ценах на газ они вырастили овощи, то они были бы совсем неконкурентны с импортом.

Власти уже разрабатывают план спасения пищевых производителей. 24 декабря состоялось специальное совещание правительства с президентом. Речь преимущественно шла о пекарях и стоимости социальных сортов хлеба.

Источник: BBC