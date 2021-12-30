James Webb будет работать в космосе более 10 лет благодаря экономии топлива. Фото: universemagazine.com

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Ракурс

Космический телескоп James Webb проработает в космосе дольше запланированных 10 лет.

Этого удастся достичь благодаря сэкономленному топливу. Сначала срок службы орбитальной инфракрасной обсерватории оценивали в 5 лет, перед запуском назывался промежуток от 5 до 10 лет. Эксперты все же выяснили, что телескоп будет иметь вдоволь топлива, чтобы работать дольше 10 лет. Об этом сообщили в NASA.

Экономия топлива осуществляется благодаря точным маневрам по коррекции курса, которые телескоп осуществил с помощью малых ракетных двигателей — первый увеличил скорость аппарата на 72,4 км/ч, а второй — на 10,1 км/ч. Также экономить топливо помогает солнечная батарея, которая развернулась через 29 минут после запуска.

Сейчас рекордно дорогой телескоп продолжает 29-дневное путешествие до точки Лагранжа L2, находящейся в 1,5 млн км от Земли. Вчера, 29 декабря, космический аппарат выдвинул 1,2-метровую опорную башню и приступил к развертыванию большого теплозащитного экрана для стабильной работы инфракрасных приборов.

Напомним, 25 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета, которая вывела в космос самый большой и мощный телескоп NASA стоимостью 10 млрд долл. Ученые надеются, что «Джеймс Уэбб» поможет человечеству понять, как 13,5 млрд лет назад выглядел наша Вселенная — за 200 млн лет после Большого взрыва.

Этот телескоп — совместный проект NASA и Европейского космического агентства. Его запуск готовили почти 30 лет. «Джеймс Уэбб», который получил имя одного из директоров NASA, является крупнейшим космическим телескопом, что был когда-либо создан на Земле.

Основное зеркало мощнейшего космического телескопа имеет диаметр 6,5 м. Его изготовили из бериллия и покрыли тончайшей золотой пленкой.