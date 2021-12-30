James Webb працюватиме у космосі понад 10 років завдяки економії палива. Фото: universemagazine.com

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Космічний телескоп James Webb пропрацює в космосі довше запланованих 10 років.

Цього вдасться досягнути завдяки зекономленому паливу. Спочатку термін служби орбітальної інфрачервоної обсерваторії оцінювали в 5 років, перед запуском називався проміжок від 5 до 10 років. Експерти все ж з’ясували, що телескоп матиме вдосталь палива, щоб працювати довше 10 років. Про це повідомили в NASA.

Економія палива здійснюється завдяки точним маневрам по корекції курсу, які телескоп здійснив за допомогою малих ракетних двигунів — перший збільшив швидкість апарату на 72,4 км/год, а другий — на 10,1 км/год. Також економити паливо допомагає сонячна батарея, яка розгорнулася через 29 хвилин після запуску.

Зараз рекордно дорогий телескоп продовжує 29-денну подорож до точки Лагранжа L2, що знаходиться за 1,5 млн км від Землі. Вчора, 29 грудня, космічний апарат висунув 1,2-метрову опорну вежу і приступив до розгортання великого теплозахисного екрану для стабільної роботи інфрачервоних приладів.

Нагадаємо, 25 грудня з космодрому Куру у Французькій Гвіані стартувала ракета, що вивела в космос найбільший і найпотужніший телескоп NASA вартістю 10 млрд дол. Науковці сподіваються, що «Джеймс Вебб» допоможе людству зрозуміти, як 13,5 млрд років тому виглядав наш Всесвіт — за 200 млн років після Великого вибуху.

Цей телескоп — спільний проект NASA та Європейського космічного агентства. Його запуск готували майже 30 років. «Джеймс Вебб», який отримав ім’я одного з директорів NASA, є найбільшим космічним телескопом, що був коли-небудь створений на Землі.

Основне дзеркало найпотужнішого космічного телескопа має діаметр 6,5 м. Його виготовили з берилію і вкрили найтоншою золотою плівкою.