А торговать как? Правительство РФ отреагировало на угрозу отключения от SWIFT

https://racurs.ua/n165110-a-torgovat-kak-pravitelstvo-rf-otreagirovalo-na-ugrozu-otklucheniya-ot-swift.html

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Отключение России от SWIFT теоретически возможно, но такое решение стало бы общей головной болью для РФ и Запада.

Российский министр Антон Силуанов заявил, что отказаться от экспорта из РФ зарубежные партнеры затрудняются, а в случае отключения от системы платежей им необходимо искать другие способы расчетов для торговли.

Глава Минфина РФ убеждает, что в случае введения таких ограничений Запад не сможет покупать у России газ и нефть.

Кому выгодно отключение России от SWIFT? Никому. Только вот что называется, если себе насолить, — утверждал министр в интервью пропагандистскому каналу «Россия 24».

Напомним, что отключение от SWIFT — часть потенциального пакета «адских» санкций против России, обсуждение которых активизировалось в начале декабря на фоне новых угроз РФ начать войну в Европе.

SWIFT отмечала, что не имеет полномочий принимать решения по тем или иным санкциям. При этом она подчеркивала, что, являясь зарегистрированной в соответствии с законодательством Бельгии, обязана соблюдать нормы ЕС.

Тема возможного отключения России от SWIFT возникла еще в 2014 году после первых антироссийских санкций, оккупации Крыма и агрессии в Украине.

В начале декабря 2021 года администрация президента США Джо Байдена заявила, что рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, среди прочего — отключение РФ от платежной системы SWIFT.

Тогда говорилось и о мерах против окружения президента РФ Владимира Путина, против энергетических компаний и банков. Ограничения могут затронуть и российский госдолг.

CNN отмечала, что финальные решения по поводу перечня возможных ограничительных мер не приняты. Вашингтон консультировался по этому поводу с европейскими партнерами, поддерживающими тесные экономические отношения с Россией.