А торгувати як? Уряд РФ відреагував на погрозу відключення від SWIFT, фото - Діловий Петербург

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Відключення Росії від SWIFT теоретично можливе, але таке рішення стало б спільним головним болем для РФ та Заходу.

Російський міністр Антон Силуанов заявив, що відмовитися від експорту з РФ закордонні партнери не можуть, а у випадку відключення від системи платежів їм необхідно шукати інші способи розрахунків для торгівлі.

Глава Мінфіну РФ переконує, що у випадку запровадження таких обмежень Захід не зможе купувати у Росії газ і нафту.

Кому вигідне відключення Росії від SWIFT? Нікому. Тільки ось, що називається, якщо собі насолити, — сказав міністр в інтерв’ю пропагандистському каналу «Росія 24».

Нагадаємо, що відключення від SWIFT — частина потенційного пакету «пекельних» санкцій проти Росії, обговорення яких активізувалося на початку грудня на тлі нових погроз РФ розпочати війну в Європі.

SWIFT зазначала, що не має повноважень приймати рішення щодо тих чи інших санкцій. Будь-яке рішення про запровадження чи скасування санкцій щодо країн чи окремих суб'єктів приймається виключно компетентними державними органами. При цьому вона наголошувала, що, будучи зареєстрованою відповідно до законодавства Бельгії, зобов’язана дотримуватися норм ЄС.

Тема можливого відключення Росії від SWIFT виникла ще 2014 року після перших антиросійських санкцій.

На початку грудня 2021 року адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну, серед іншого — відключення РФ від платіжної системи SWIFT.

Тоді йшлося і заходи проти оточення президента РФ Володимира Путіна, проти енергетичних компаній і банків. Обмеження можуть зачепити і російський держборг.

CNN зазначала, що фінальних рішень щодо переліку можливих обмежувальних заходів не вжито. Вашингтон консультував з цього приводу з європейськими партнерами, які підтримують тісні економічні відносини з Росією.