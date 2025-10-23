Рішення про використання заморожених російських активів відкладене, фото: Public Domain Pictures

https://racurs.ua/ua/n209877-lidery-ies-vidklaly-rishennya-schodo-zamorojenyh-rosiyskyh-aktyviv-zmi.html

Ракурс

Євросоюз відклав до грудня рішення про використання заморожених активів російського центрального банку для надання допомоги Україні після того, як Бельгія зажадала більших гарантій, що вона не нестиме відповідальність за ризики, пов’язані з позиками на суму 140 млрд євро.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

За словами джерел агентства, лідери ЄС попросили Європейську комісію — виконавчий орган ЄС — підготувати варіанти для розгляду на наступному саміті. Вони додали, що мета полягає в тому, щоб до кінця року досягти остаточної угоди.

Більшість із заморожених російських активів знаходяться у Бельгії в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Джерело: Bloomberg