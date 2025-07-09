Посли ЄС знову не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти росії через вето Словаччини

https://racurs.ua/ua/n207682-slovachchyna-zablokuvala-naftovyy-paket-sankciy-proty-rosiyi.html

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Посли ЄС знову не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти росії через вето Словаччини.

Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на трьох дипломатів ЄС, які обіймають високі посади і обізнані з перебігом перемовин, наступного разу це питання буде розглядатися 11 липня.

За даними джерел видання, наразі планується, що згоди щодо санкційного пакета вдасться досягти цього тижня і він буде затверджений Радою ЄС із закордонних справ 15 липня.