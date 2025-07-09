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Посли ЄС знову не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти росії через вето Словаччини
Словаччина заблокувала «нафтовий» пакет санкцій проти росіїhttps://racurs.ua/ua/n207682-slovachchyna-zablokuvala-naftovyy-paket-sankciy-proty-rosiyi.htmlРакурс
Посли ЄС знову не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти росії через вето Словаччини.
Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на трьох дипломатів ЄС, які обіймають високі посади і обізнані з перебігом перемовин, наступного разу це питання буде розглядатися 11 липня.
За даними джерел видання, наразі планується, що згоди щодо санкційного пакета вдасться досягти цього тижня і він буде затверджений Радою ЄС із закордонних справ 15 липня.
Раніше Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції «Слуга Народу», членкиня української делегації в ПАРЄ, заявила, що ключовими цілями санкцій мають стати російський ВПК та торгівля нафтою. Найважливіше — це прайс-кеп: пониження стелі ціни на нафту з $60 до $45 за барель.
Словаччина знову блокує ухвалення, незважаючи на «хороші та продуктивні» переговори з Єврокомісією щодо відмови від російських енергоносіїв у межах програми REPower EU.
За словами джерела, у залі «зростає гнів», адже зволікання відбувається на тлі наймасштабнішої повітряної атаки рф по Україні.
Кабінет Роберта Фіцо наполягає на тому, що Словаччина не підтримає жодного нового санкційного пакета без гарантій від Єврокомісії щодо ініціативи RePowerEU. Цей план передбачає повне припинення імпорту московитського газу до ЄС з 1 січня 2028 року, що, за словами Фіцо, може завдати шкоди словацькій економіці.
Представники ЄК минулого тижня відвідали Словаччину для обговорення енергетичних ризиків та можливих компромісів. Представники Міністерства економіки Словаччини та ключові енергетичні компанії країни заявили: RePowerEU це серйозний виклик для конкурентоздатності Словаччини, особливо з огляду на ціни на енергоносії та енергетичну безпеку.