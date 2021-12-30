Кристина Тишкун на приеме у Андрея Садового. Фото:

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Ракурс

Скандальное платье Кристины Тишкун, бывшей помощницы экс-заместителя министра образования Игоря Гарбарука, продали на аукционе.

Телеведущий канала «Наш» Артем Никифоров продал этот откровенный наряд за 1 тыс. долл. Тишкун сама передала свое платье на благотворительный аукцион. Об аукционе ведущий сообщил в Facebook в день торгов 29 декабря.

Лот — платье Кристины Тишкун, которая пострадала от хейта и обструкции за свое «слишком откровенное» платье. Кристина передала нам по моей просьбе это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион, — написал Никифоров.

Ставки делали в комментариях под заметкой ведущего. Покупателям надо было указать сумму и то, куда эти деньги пойдут. Сумму в 1 тыс. долл. (27 тыс. 224 грн) указал адвокат Евгений Лосовский. Он согласился направить средства Херсонской клинической больнице имени Евгения Карабелеша. От себя Никифоров добавил еще 10 тыс. грн.

Напомним, 25 декабря заместитель министра образования Игорь Гарбарук в компании 27-летней помощницы Кристины Тишкун пришел на встречу с городским головой Львова Андреем Садовым. Женщина надела платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. В социальных сетях возмутились, поскольку такой наряд не соответствует деловому этикету.

После скандала замминистра образования Игорь Гарбарук уволился. Заявление на увольнение он подал 28 декабря. В тот же день Кристина Тишкун тоже уволилась по собственному желанию.