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Ракурс
Вакцина от коронавируса. Фото: zt-rada

Из-за нехватки денег остановилась разработка украинской ковид-вакцины

30 дек 2021, 11:44
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Вакцину от коронавируса не будут разрабатывать украинские ученые. Причиной стали отсутствие финансирования из бюджета и полная утрата интереса к разработке со стороны властей.

Первый этап испытаний украинской вакцины на мышах прошел успешно — у них появились антитела. Об этом заявил руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук Андрей Сибирный.

По его словам, дальше нужно было испытывать вакцину в Польше, на трансгенных мышах, поскольку в Украине таких лабораторий уже не осталось.

Однако власти отказались выделять деньги на дальнейшие исследования, которые стоили бы 300−500 млн евро. В Министерстве здравоохранения заявили, что подобная разработка их вообще не интересует.


Был интерес президента и премьера, когда на рынке было мало вакцин. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет, — резюмировал Сибирский, добавив, что дальнейшие перспективы разработки вакцины в Украине оцениваются крайне скептически.

Напомним, в мае в Министерстве здравоохранения заявляли, что в Украине разрабатывают три вакцины от COVID-19.

Источник: Ракурс


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