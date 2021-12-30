Из-за нехватки денег остановилась разработка украинской ковид-вакцины

Вакцина от коронавируса. Фото: zt-rada

https://racurs.ua/n165109-iz-za-nehvatki-deneg-ostanovilas-razrabotka-ukrainskoy-kovid-vakciny.html

Ракурс

Вакцину от коронавируса не будут разрабатывать украинские ученые. Причиной стали отсутствие финансирования из бюджета и полная утрата интереса к разработке со стороны властей.

Первый этап испытаний украинской вакцины на мышах прошел успешно — у них появились антитела. Об этом заявил руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук Андрей Сибирный.

По его словам, дальше нужно было испытывать вакцину в Польше, на трансгенных мышах, поскольку в Украине таких лабораторий уже не осталось.

Однако власти отказались выделять деньги на дальнейшие исследования, которые стоили бы 300−500 млн евро. В Министерстве здравоохранения заявили, что подобная разработка их вообще не интересует.

Был интерес президента и премьера, когда на рынке было мало вакцин. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет, — резюмировал Сибирский, добавив, что дальнейшие перспективы разработки вакцины в Украине оцениваются крайне скептически.

Напомним, в мае в Министерстве здравоохранения заявляли, что в Украине разрабатывают три вакцины от COVID-19.