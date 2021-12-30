Брак грошей та інтересу влади — розробка української ковід-вакцини зупиниласяhttps://racurs.ua/ua/n165109-brak-groshey-ta-interesu-vlady-rozrobka-ukrayinskoyi-kovid-vakcyny-zupynylasya.htmlРакурс
Вакцину від коронавірусу більше не розроблятимуть українські вчені. Причиною стали відсутність фінансування з бюджету та повна втрата інтересу до розробки з боку влади.
Перший етап випробувань української вакцини на мишах пройшов успішно — в них з’явилися антитіла. Про це заявив керівник Інституту біології клітин Національної академії наук Андрій Сибірний.
За його словами, далі потрібно було випробовувати вакцину в Польщі, на трансгенних мишах, оскільки в Україні таких лабораторій вже не залишилося.
Однак влада відмовилася виділяти гроші на подальші дослідження, які вартували б 300−500 млн євро. У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що така розробка їх узагалі не цікавить.
Був інтерес президента і прем'єра, коли на ринку вакцин було мало. Тепер вакцин повно. Інтересу до них немає, — резюмував Сибірський, додавши, що подальші перспективи розробки вакцини в Україні оцінюються вкрай скептично.
Нагадаємо, у травні в Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що в Україні розробляють три вакцини від COVID-19.