Вакцина від коронавірусу. Фото: zt-rada

https://racurs.ua/ua/n165109-brak-groshey-ta-interesu-vlady-rozrobka-ukrayinskoyi-kovid-vakcyny-zupynylasya.html

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Вакцину від коронавірусу більше не розроблятимуть українські вчені. Причиною стали відсутність фінансування з бюджету та повна втрата інтересу до розробки з боку влади.

Перший етап випробувань української вакцини на мишах пройшов успішно — в них з’явилися антитіла. Про це заявив керівник Інституту біології клітин Національної академії наук Андрій Сибірний.

За його словами, далі потрібно було випробовувати вакцину в Польщі, на трансгенних мишах, оскільки в Україні таких лабораторій вже не залишилося.

Однак влада відмовилася виділяти гроші на подальші дослідження, які вартували б 300−500 млн євро. У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що така розробка їх узагалі не цікавить.

Був інтерес президента і прем'єра, коли на ринку вакцин було мало. Тепер вакцин повно. Інтересу до них немає, — резюмував Сибірський, додавши, що подальші перспективи розробки вакцини в Україні оцінюються вкрай скептично.

Нагадаємо, у травні в Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що в Україні розробляють три вакцини від COVID-19.