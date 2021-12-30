Як не заразитися COVID-19 – вчені запропонували новий спосіб. Фото: Pixaby

https://racurs.ua/ua/n165095-yak-ne-zarazytysya-covid-19-vcheni-zaproponuvaly-novyy-sposib.html

Ракурс

Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися. Австралійські вчені припустили, що назальний спрей з гепарином може запобігати зараженню COVID-19.

Препарат призначений для розрідження крові. Випробування розпочнуться у штаті Вікторія після Нового року. Спрей роздадуть 400 сім’ям, в яких з’являться хворі. Про це повідомляє New Atlas.

Випробування буде сліпим та плацебо-контрольованим, при цьому кожному учаснику потрібно буде користуватися спреєм тричі на день.

Людям з підтвердженим діагнозом COVID-19 також дадуть спрей, оскільки дослідники хочуть з’ясувати, чи знижує гепарин тяжкість симптомів.

Вчені кажуть, що введення гепарину у вигляді назального спрею не повинне призводити до розрідження крові, оскільки він не потрапляє у кровообіг при введенні через ніс.

Автори також зазначають, що цей профілактичний назальний спрей має бути ефективним проти всіх варіантів вірусу.

Гепарин — антикоагулянт для широкого використання, його вперше виявили більше століття тому. Препарат призначений для лікування серцевих нападів і тромбів.

Ідея застосування такого назального спрею ґрунтується на гіпотезі, що на першій стадії інфекції SARS-CoV-2 частинки вірусу проникають у ніс завдяки взаємодії з молекулою гепарансульфату.

Нагадаємо, що однією з ознак інфікування COVID-19 є втрата нюху. Вчені заявили, що люди, які втратили нюх, вдвічі частіше вживали зіпсовану або отруйну їжу у порівнянні з людьми без порушень.

Джерело: New Atlas