Данилів день відзначають 30 грудня. Фото: facenews.ua

https://racurs.ua/ua/n165094-danyliv-den-vidznachaut-30-grudnya-istoriya-ta-prykmety.html

Ракурс

Православна церква 30 грудня вшановує пам’ять пророка Даниїла й Ананії, Азарії і Мисаїла. Католицька церква цього дня відзначає Шостий день із дванадцяти днів Різдва.

У народі 30 грудня — Данилів день. Селяни традиційно вночі розводили великі вогнища, щоб прогнати зиму. А дівчата 30 грудня намагалися побачити свого судженого. Для цього писали імена трьох послідовників святого Даниїла на лаврових листки й клали під подушку. Вірили, що вночі присниться майбутній наречений.

Українці вірять, що 30 грудня не можна цілувати сплячого, особливо дитину, бо вона може захворіти. Також існувало повір’я, що не можна годувати сплячу дитину грудьми, інакше вона буде погано рости.

Народні прикмети на 30 грудня:

Цього дня потрібно так добре натопити піч, щоб тепла вистачило на два дні.

Якщо в Данилів день на деревах іній, то на Святки буде тепло.

Заметіль на Данила обіцяє, що влітку будуть добре роїтися бджоли.

Також 30 грудня відзначають День Рісаля на Філіппінах, День Демократичної Республіки Мадагаскар, Національний день бекону і День харчової соди в США.

30 грудня в історії:

1699 рік — Петро I переніс святкування Нового року в Російській імперії з 1 вересня на 1 січня.

1853 рік — США купили в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико.

1999 рік — Верховний суд України визнав статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними.

2006 рік — у Багдаді стратили президента Іраку Саддама Хусейна.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів погодив указ президента щодо встановлення нового свята — Дня працівників фінансової сфери. Його відзначатимуть щорічно 24 липня.