Стало відомо, що Байден вимагатиме від Путіна. Фото: УП

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Президент США Джо Байден 30 грудня проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Очікується, що господар Білого дому вимагатиме від Кремля повного відведення російських військ біля кордонів України. У Вашингтоні прагнуть, щоб усі 100 тис. російських повернулися на місця своєї постійної дислокації. Байден серйозно стурбований пересуванням російських біля українського кордону. Про це 29 грудня журналіст Джек Детч повідомив у Twitter.

Він зазначає, що США співпрацюють з Євросоюзом щодо санкцій проти РФ, які будуть задіяні в разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За інформацією Детча, під час завтрашньої розмови Байден попередить Путіна про зміцнення країн НАТО у разі ескалації конфлікту. Найбільше посилять країни східного флангу Альянсу.

Байден заявить Путіну, що США зміцнять країни НАТО додатковими військами, особливо на східному фланзі, якщо Росія почне подальше вторгнення в Україну, — цитує журналіст слова високопоставленого чиновника Білого дому.

А News AFP пише, що Байден запропонує главі країни-агресора «дипломатичний шлях» врегулювання ситуації навколо України.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін попросив у Білого дому про телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. У Вашингтоні погодилися на таку пропозицію. Телефонна розмова запланована на 22.30 30 грудня.

Джерела: Джек Детч, News AFP