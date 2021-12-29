Стало известно, что Байден будет требовать от Путина. Фото: УП

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Ракурс

Президент США Джо Байден 30 декабря проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ожидается, что хозяин Белого дома потребует от Кремля полного отвода российских войск у границ Украины. В Вашингтоне хотят, чтобы все 100 тыс. российских вернулись на места своей постоянной дислокации. Байден серьезно обеспокоен передвижением российских у украинской границы. Об этом 29 декабря журналист Джек Детч сообщил в Twitter.

Он отмечает, что США сотрудничают с Евросоюзом по санкциям против РФ, которые будут задействованы в случае полномасштабного вторжения России в Украину. По информации Детча, во время завтрашней беседы Байден предупредит Путина об укреплении стран НАТО в случае эскалации конфликта. Больше всего усилят страны восточного фланга Альянса.

Байден заявит Путину, что США укрепят страны НАТО дополнительными войсками, особенно на восточном фланге, если Россия начнет дальнейшее вторжение в Украину, — цитирует журналист слова высокопоставленного чиновника Белого дома.

А News AFP пишет, что Байден предложит главе страны-агрессора «дипломатический путь» урегулирования ситуации вокруг Украины.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин попросил у Белого дома о телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. В Вашингтоне согласились на такое предложение. Телефонный разговор запланирован на 22.30 30 декабря.

Источники: Джек Детч, News AFP