Безпілотний автомобіль від Waymo та Geely. Фото: Waymo

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Електромобіль без керма та педалей розробили для американського ринку.

Над створенням безпілотного шатла працювали підрозділ Waymo американського IT-гіганта Google та новий електромобільний бренд Zeekr китайського холдингу Geely. Цей автомобіль орієнтований тільки на пасажирів. По це повідомляється на сайті компанії Waymo.

Зазначається, що в найближчі роки компанія інтегрує програмно-апаратний комплекс Waymo Driver в автомобіль Zeekr, оптимізований за принципом «транспорт як послуга». Розробники цього транспортного засобу особливу увагу приділили комфорту, зручності та перевагам пасажирів. Новинка відрізняється рівною підлогою для більш зручного входу і виходу. У салоні є багато простору над головою, сидіння повністю регульовані.

Місце для водія в шатлі відсутнє. По центру передній панелі встановлять монітор управління, який буде єдиним для всіх. В планшеті задаються параметри поїздки, мікроклімату і розважального супроводу.

Технічні подробиці новинки виробник планує розкрити пізніше.

Нагадаємо, корпорація General Motors представила в США безпілотний шатл Origin. Розробники стверджують, що їхній транспортний засіб допоможе переосмислити сучасну систему пасажирських перевезень, яка повинна бути автономною, електричною і вписуватися в економіку спільного споживання.

Джерело: Waymo