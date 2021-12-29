Обшуки в соратників Петра Порошенка пояснило ДБР. Фото: liga.net

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Обшуки в соратників колишнього президента Петра Порошенка підтвердили в Державному бюро розслідувань.

У відомстві розповіли, що слідчі дії тривали в рамках справи щодо злочинної схеми постачання вугілля з території ОРДЛО. Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258−5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу України. Про це 29 грудня повідомила прес-служба ДБР.

У межах розслідування кримінального провадження вже повідомлено про підозру двом народним депутатам, у тому числі п’ятому президенту України, колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості та одній цивільній особі, — нагадали в Бюро.

А 29 грудня низку обшуків провели за місцем зберігання речей або ж документів, які можуть мати значення для розслідування справи. У ДБР наголосили, що діють виключно у межах та у спосіб, визначений законодавством.

Нагадаємо, 29 грудня екс-секретар РНБО Олександр Турчинов та нардеп Ірина Геращенко заявили про обшуки в колишнього першого помічника президента України в часи президенства Петра Порошенка Юрія Оніщенка та колишнього народного депутата і позаштатного радника Порошенка Сергія Березенка. В «Європейській солідарності» припустили, що ці обшуки можуть бути пов’язані з «вугільною справою», в межах якої екс-президенту нещодавно оголосили підозру у держзраді.

У Порошенка заявили, що збиратимуть «свій «список Магнітського» на тлі цих подій, який надалі хочуть передати міжнародним партнерам політсили.