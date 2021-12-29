Обыски у соратников Петра Порошенко объяснило ГБР. Фото: liga.net

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Обыски у соратников бывшего президента Петра Порошенко подтвердили в Государственном бюро расследований.

В ведомстве рассказали, что следственные действия продолжались в рамках дела по преступной схеме поставки угля с территории ОРДЛО. Уголовное производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258−5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба ГБР.

В рамках расследования уголовного производства уже сообщено о подозрении двум народным депутатам, в том числе пятом президенту Украины, бывшему министру энергетики и угольной промышленности и одному гражданскому лицу, — напомнили в Бюро.

А 29 декабря ряд обысков провели по месту хранения вещей или документов, которые могут иметь значение для расследования дела. В ГБР отметили, что действуют исключительно в пределах и способом, определенным законодательством.

Напомним, 29 декабря экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и нардеп Ирина Геращенко заявили об обысках у бывшего первого помощника президента Украины во времена президентства Петра Порошенко Юрия Онищенко и бывшего народного депутата и внештатного советника Порошенко Сергея Березенка. В «Европейской солидарности» предположили, что эти обыски могут быть связаны с «угольным делом», в рамках которой экс-президенту недавно объявили подозрение в госизмене.

У Порошенко заявили, что будут собирать «свой «список Магнитского» на фоне этих событий, который в дальнейшем хотят передать международным партнерам политсилы.