Самое опасное место для смартфона в самолете назвали авиаэксперты

Падение смартфона между креслами в самолете несет опасность, считают авиаэксперты.

По мнению специалистов, самым опасным местом для смартфона на борту самолета может быть пространство между креслами. Пилот Ask the Pilot Патрик Смит рассказал, что телефоны часто выпадают из карманов пассажиров и оказываются в нише между двумя креслами. Там оставлять свой гаджет нельзя. Об этом пишет издание The Sun.

По мнению авиационного эксперта Алекса Миллера, между двумя креслами устройство может перегреться и стать причиной возгорания. Также огонь может вспыхнуть из-за повреждения аккумулятора, которое возникает из-за трения между двумя креслами и телефоном. При этом специалисты отмечают, что смартфоны пассажиров зачастую попадают в пространство между пассажирскими сиденьями.

Миллер отмечает, что необходимо обратиться к бортпроводнику, если ваш смартфон упал между креслами. Члены экипажа должны помочь, потому что специально обучены этому. Пассажирам эксперт рекомендует во время полета держать смартфон в руках или в другом надежном месте.

Источник: The Sun