Найнебезпечніше місце для смартфона в літаку назвали авіаексперти

Падіння смартфона між кріслами в літаку несе небезпеку, вважають авіаексперти.

На думку фахівців, найнебезпечнішим місцем для смартфона на борту літака може бути простір між кріслами. Пілот Ask the Pilot Патрік Сміт розповів, що телефони часто випадають з кишень пасажирів і виявляються в ніші між двома кріслами. Там залишати свій гаджет не можна. Про це пише видання The Sun.

На думку авіаційного експерта Алекса Міллера, між двома кріслами пристрій може перегрітися і стати причиною загоряння. Також вогонь може спалахнути через пошкодження акумулятора, яке виникає через тертя між двома кріслами та телефоном. При цьому фахівці наголошують, що смартфони пасажирів частенько потрапляють у простір між пасажирськими сидіннями.

Міллер наголошує, що необхідно звернутися до бортпровідника, якщо ваш смартфон впав між кріслами. Члени екіпажу повинні допомогти, бо спеціально навчені цьому. Пасажирам експерт рекомендує під час польоту тримати смартфон в руках або в іншому надійному місці.

Джерело: The Sun