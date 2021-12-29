Беспилотный автомобиль Waymo и Geely. Фото: Waymo

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Электромобиль без руля и педалей разработали для американского рынка.

Над созданием беспилотного шаттла работали подразделение Waymo американского IT-гиганта Google и новый электромобильный бренд Zeekr китайского холдинга Geely. Этот автомобиль ориентирован только на пассажиров. По это сообщается на сайте компании Waymo.

Отмечается, что в ближайшие годы компания интегрирует программно-аппаратный комплекс Waymo Driver в автомобиль Zeekr, оптимизированный по принципу «транспорт как услуга». Разработчики этого транспортного средства особое внимание уделили комфорту, удобству и предпочтениям пассажиров. Новинка отличается ровным полом для более удобного входа и выхода. В салоне есть много пространства над головой, сиденья полностью регулируемые.

Место для водителя в шаттле отсутствует. По центру передней панели установят монитор управления, который будет единым для всех. В планшете задаются параметры поездки, микроклимата и развлекательного сопровождения.

Технические подробности новинки производитель планирует раскрыть позже.

Напомним, корпорация General Motors представила в США беспилотный шаттл Origin. Разработчики утверждают, что их транспортное средство поможет переосмыслить современную систему пассажирских перевозок, которая должна быть автономной, электрической и вписываться в экономику совместного потребления.

Источник: Waymo