Без руля и педалей — китайцы и Гугл представили беспилотный автомобиль (ФОТО)https://racurs.ua/n165092-bez-rulya-i-pedaley-kitaycy-i-gugl-predstavili-bespilotnyy-avtomobil-foto.htmlРакурс
Электромобиль без руля и педалей разработали для американского рынка.
Над созданием беспилотного шаттла работали подразделение Waymo американского IT-гиганта Google и новый электромобильный бренд Zeekr китайского холдинга Geely. Этот автомобиль ориентирован только на пассажиров. По это сообщается на сайте компании Waymo.
Отмечается, что в ближайшие годы компания интегрирует программно-аппаратный комплекс Waymo Driver в автомобиль Zeekr, оптимизированный по принципу «транспорт как услуга». Разработчики этого транспортного средства особое внимание уделили комфорту, удобству и предпочтениям пассажиров. Новинка отличается ровным полом для более удобного входа и выхода. В салоне есть много пространства над головой, сиденья полностью регулируемые.
Место для водителя в шаттле отсутствует. По центру передней панели установят монитор управления, который будет единым для всех. В планшете задаются параметры поездки, микроклимата и развлекательного сопровождения.
Технические подробности новинки производитель планирует раскрыть позже.
Напомним, корпорация General Motors представила в США беспилотный шаттл Origin. Разработчики утверждают, что их транспортное средство поможет переосмыслить современную систему пассажирских перевозок, которая должна быть автономной, электрической и вписываться в экономику совместного потребления.
Источник: Waymo