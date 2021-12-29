Данилов день отмечают 30 декабря. Фото: facenews.ua

https://racurs.ua/n165094-danilov-den-otmechaut-30-dekabrya-istoriya-i-primety.html

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Православная церковь 30 декабря чтит память пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила. Католическая церковь в этот день отмечает шестой день из двенадцати дней Рождества.

В народе 30 декабря — Данилов день. Селяне традиционно ночью разводили большие костры, чтобы прогнать зиму. А девушки 30 декабря пытались увидеть своего суженого. Для этого писали имена трех его последователей святого Даниила на лавровых листах и клали под подушку. Верили, что ночью приснится будущий жених.

Украинцы верят, что 30 декабря нельзя целовать спящего, особенно ребенка, поскольку он может заболеть. Также существовало поверье, что нельзя кормить спящего ребенка грудью, иначе он будет плохо расти.

Народные приметы на 30 декабря:

В этот день нужно так хорошо натопить печь, чтобы тепла хватило на два дня.

Если в Данилов день на деревьях иней, то на Святки будет тепло.

Метель на Даниила обещает, что летом будут хорошо роиться пчелы.

Также 30 декабря отмечают День Рисаля на Филиппинах, День Демократической Республики Мадагаскар, Национальный день бекона и День пищевой соды в США.

30 декабря в истории:

1699 год — Петр I перенес празднование Нового года в Российской империи с 1 сентября на 1 января.

1853 год — США купили у Мексики южную часть будущих штатов Аризона и Нью-Мексико.

1999 год — Верховный суд Украины признал статьи Уголовного кодекса, предусматривавшие смертную казнь, неконституционными.

2006 год — в Багдаде казнили президента Ирака Саддама Хусейна.

Напомним, в сентябре Кабинет министров согласовал указ президента об установлении нового праздника — Дня работников финансовой сферы. Его будут отмечать ежегодно 24 июля.