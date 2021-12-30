Как не заразиться COVID-19 – ученые предложили новый способ. Фото: Pixaby

https://racurs.ua/n165095-kak-ne-zarazitsya-covid-19-uchenye-predlojili-novyy-sposob.html

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Коронавирус в мире продолжает активно распространятся. Австралийские ученые предположили, что назальный спрей с гепарином может предотвращать заражение COVID-19.

Препарат предназначен для разжижения крови. Испытания начнутся в штате Виктория после Нового года. Спрей раздадут 400 семьям, в которых появятся заболевшие. Об этом сообщает NewAtlas.

Испытание будет слепым и плацебо-контролируемым, при этом каждому участнику будет предписано брызгать спреем по три раза в день.

Людям с подтвержденным диагнозом COVID-19 также будет дан спрей, поскольку исследователи хотят выяснить, снижает ли гепарин тяжесть симптомов.

Ученые говорят, что введение гепарина в виде назального спрея не должно приводить к разжижению крови, поскольку он не попадает в кровоток при введении через нос.

Авторы также отмечают, что этот профилактический назальный спрей должен быть эффективен против всех вариантов вируса.

Гепарин — широко используемый антикоагулянт, впервые обнаруженный более века назад. Препарат предназначен для лечения сердечных приступов и тромбов.

Идея применения такого назального спрея основана на гипотезе, что на первой стадии инфекции SARS-CoV-2 частицы вируса проникают в нос благодаря взаимодействию с молекулой гепарансульфата.

Напомним, что одним из признаков инфицирования COVID-19 является потеря обоняния. Ученые заявили, что люди, которые потеряли нюх, в два раза чаще употребляли испорченную или ядовитую пищу по сравнению с людьми без нарушений.

Источник: NewAtlas