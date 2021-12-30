Христина Тишкун на прийомі в Андрія Садового. Фото:

https://racurs.ua/ua/n165108-suknu-pomichnyci-zastupnyka-ministra-shkarleta-prodaly-na-aukcioni-foto.html

Ракурс

Скандальну сукню Христини Тишкун, колишньої помічниці екс-заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука, продали на аукціоні.

Телеведучий каналу «Наш» Артем Никифоров продав це відверте вбрання за 1 тис. дол. Тишкун сама передала свою сукню на благодійний аукціон. Про аукціон ведучий повідомив у Facebook у день торгів 29 грудня.

Лот — сукня Христини Тишкун, яка зазнала хейту та обструкції за свою «надто відверту» сукню. Христина передала нам на моє прохання цю сукню, щоб ми провели благодійний аукціон, — написав Никифоров.

Ставки робили у коментарях під дописом ведучого. Покупцям треба було вказати суму й те, куди ці гроші підуть. Суму в 1 тис. дол. (27 тис. 224 грн) вказав адвокат Євген Лосовський. Він погодився погодився направити кошти Херсонській клінічній лікарні імені Євгена Карабелеша. Від себе Никифоров додав ще 10 тис. грн.

Нагадаємо, 25 грудня заступник міністра освіти Ігор Гарбарук у компанії 27-річної помічниці Христини Тишкун прийшов на зустріч з міським головою Львова Андрієм Садовим. Жінка одягла плаття з глибоким декольте та розрізом до стегна. У соціальних мережах обурилися, оскільки таке вбрання не відповідає діловому етикету.

Після скандалу заступник міністра освіти Ігор Гарбарук звільнився. Заяву на звільнення він подав 28 грудня. Того ж дня Христина Тишкун теж звільнилася за власним бажанням.