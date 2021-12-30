Дикая природа — названы самые зрелищные фото 2021 годаhttps://racurs.ua/n165113-dikaya-priroda-nazvany-samye-zrelischnye-foto-goda.htmlРакурс
Стали известны имена победителей конкурса Nature Photographer of the Year 2021, проводимого фестивалем Nature Talks в Нидерландах.
Главный приз в три тысячи евро получил фотограф из Норвегии Терье Колаас за снимок «Зимняя миграция». Об этом сообщили на сайте конкурса.
Победители в каждой из номинаций также получили денежные призы и фотооборудование.
«Зимняя миграция», победитель в категории «Птицы»
«Рыбалка на рассвете», второе место в категории «Птицы»
«Страусиный детский сад», снимок получил высокую оценку в категории «Птицы»
«Охотники за сумерками», высокая оценка в категории «Млекопитающие»
«Новогвинейская поющая собака в снегу», высокая оценка в категории «Млекопитающие»
«Медленно, но безопасно», второе место в категории «Другое»
«Мы в сети», высокая оценка в категории «Другое»
«Съедобное арктическое», второе место в категории «Растения и грибы»
«Чёлн», второе место в категории «Ландшафт»
«Замороженная земля», высокая оценка в категории «Ландшафт»
«Ледокол», высокая оценка в категории «Под водой»
«Побег», высокая оценка в категории «Человек и природа»
«Последние объятия», высокая оценка в категории «Портреты животных»
«Лиса пересекает мост», победитель категории «De Lage Landen»
«Долгоносик на розовом цветке», высокая оценка в категории «De Lage Landen»
Снимки победителя конкурса портфолио премии Фреда Хазельхоффа