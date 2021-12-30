Дикая природа – названы самые зрелищные фото 2021 года. Фото: NPOTY 2021

https://racurs.ua/n165113-dikaya-priroda-nazvany-samye-zrelischnye-foto-goda.html

Ракурс

Стали известны имена победителей конкурса Nature Photographer of the Year 2021, проводимого фестивалем Nature Talks в Нидерландах.

Главный приз в три тысячи евро получил фотограф из Норвегии Терье Колаас за снимок «Зимняя миграция». Об этом сообщили на сайте конкурса.

Победители в каждой из номинаций также получили денежные призы и фотооборудование.

«Зимняя миграция», победитель в категории «Птицы»

«Рыбалка на рассвете», второе место в категории «Птицы»

«Страусиный детский сад», снимок получил высокую оценку в категории «Птицы»

«Охотники за сумерками», высокая оценка в категории «Млекопитающие»

«Новогвинейская поющая собака в снегу», высокая оценка в категории «Млекопитающие»

«Медленно, но безопасно», второе место в категории «Другое»

«Мы в сети», высокая оценка в категории «Другое»

«Съедобное арктическое», второе место в категории «Растения и грибы»

«Чёлн», второе место в категории «Ландшафт»

«Замороженная земля», высокая оценка в категории «Ландшафт»

«Ледокол», высокая оценка в категории «Под водой»

«Побег», высокая оценка в категории «Человек и природа»

«Последние объятия», высокая оценка в категории «Портреты животных»

«Лиса пересекает мост», победитель категории «De Lage Landen»

«Долгоносик на розовом цветке», высокая оценка в категории «De Lage Landen»

Снимки победителя конкурса портфолио премии Фреда Хазельхоффа