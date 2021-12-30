Кейт Міддлтон встановила королівський рекорд завдяки незвичайному таланту

https://racurs.ua/ua/n165138-keyt-middlton-vstanovyla-korolivskyy-rekord-zavdyaky-nezvychaynomu-talantu.html

Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська і дружина принца Вільяма, встановила рекорд серед королівських осіб в Instagram.

Відео, де вона грає на фортепіано, зібрало понад 11 млн переглядів — таких показників не досягав жоден із дописів на всіх королівських сторінках. Музичний ролик опублікували в Instagram, Twitter та YouTube.

Відеозапис було зроблено 8 грудня під час виступу шотландського співака та автора пісень Тома Уокера у Вестмінстерському абатстві. Герцогиня акомпанувала виконавцю в рамках представлення Royal Carols: Together At Christmas на британському телеканалі ITV.

Відомо, що участь Кейт у концерті мала стати сюрпризом для британців, тому її присутність тримали в найсуворішій таємниці навіть від матері артиста. Для широкої аудиторії виступ став доступним напередодні Різдва.

Зазначимо, що в дитинстві Кейт Міддлтон три роки займалася в музичній школі, де вчилася грати на фортепіано. Попри успіхи, герцогиня залишила заняття в 13 років, проте не втратила навички.

Том Уокер — британський співак і автор пісень. Здобув славу після виходу синглу «Leave a Light On». У Шотландії його також називають «Шотландська відповідь Еду Ширану».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон і принц Вільям, герцоги Кембриджські, відсвяткували Різдво в Норфолку, не відвідуючи королеву Єлизавету II. Вони провели свята в сімейному колі й дотримувалися карантинних заходів.