Tesla відкликає сотні тисяч електрокарів – названо причину

https://racurs.ua/ua/n165137-tesla-vidklykaie-sotni-tysyach-elektrokariv-nazvano-prychynu.html

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Tesla Inc., американська компанія-виробник електрокарів, відкликає сотні тисяч автомобілів моделей Model 3 та Model S через проблеми з багажником.

21 грудня компанія Ілона Маска повідомила Національне управління безпекою руху на трасах США (NHTSA) про проблеми під час відкриття та закриття багажника та капота у Model 3, які вироблялися у 2017−2020 роках, а також у Model S виробництва 2014−2021 років. Про це пише Barron’s з посиланням на лист Tesla в NHTSA.

Компанія уточнила, що понад 355 тис. електромобілів Model 3 можуть мати пошкодження дроту камери заднього виду під час відкриття та закриття багажника. У майже 120 тис. електрокарах Model S може виявитися зміщеною лямка, яка закриває капот, що потенційно може призвести до несподіваного відкриття капота і завадити огляду водія під час руху.

Обидва дефекти збільшують ризик потрапляння в аварію. Tesla планує перевірити автомобілі партії і виправити виявлені дефекти.