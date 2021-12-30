Церкви США використовують бази даних для пошуку нових парафіян

https://racurs.ua/ua/n165136-cerkvy-ssha-vykorystovuut-bazy-danyh-dlya-poshuku-novyh-parafiyan.html

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У США церкви використовують бази даних для пошуку нових парафіян — вони шукають пари на межі розлучення, людей з боргами, залежностями та в депресії.

Стартап Gloo аналізує дані американців, які опинилися у важких життєвих ситуаціях, і рекламує їм сторінки церков. Про це пише The Wall Street Journal.

Gloo став найбільшим сервісом для реклами релігійних організацій у США. Стартап зібрав дані 245 мільйонів американців для розсилки рекламних повідомлень. Щоб «конвертувати» людей у парафіян, достатньо знати про їхні проблеми — борги, хвороби і труднощі у сімейних стосунках.

Проаналізувавши дані 30 тисяч пар у розлученні, Gloo виявили 33 мільйони американців, які скоро розірвуть шлюб. Виявилося, що тільки в радіусі восьми кілометрів від церкви 25% пар знаходяться на межі розлучення, 26% місцевих жителів залежні від опіоїдів, а в 3% домогосподарств живуть люди, які страждають від тривожності або перебувають у депресії. Сервіс пропонує показати рекламу церкві цим людям.

Коли користувач шукає інформацію на запити «як пережити горе» або «як створити міцний шлюб», він побачить сторінку найближчої церкви. Там йому запропонують відвідати службу, зв’язатися з пастором онлайн і внести пожертвування. Крім того, Gloo залучають парафіян за допомогою реклами в Facebook.

Клієнтами стартапу стали близько 10% усіх американських парафій. За даними Gloo, кожна церква, що підписалася на преміальний план, платить у середньому 1,5 тис. дол. на рік. Gloo отримує дані потенційних парафіян з приходів, з якими стартап перебуває в партнерських відносинах.

Бізнес Gloo — не єдиний приклад, коли церква звертається до людей в тяжкому становищі. Церква адвентистів сьомого дня розміщує рекламу в Facebook і Instagram. Церква публікує рекламу, не націлюючись на конкретні проблеми, проте одна з цілей таких кампаній — запобігання самогубствам.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Великій Британії 148-річну вікторіанську церкву Святого Михайла, розташовану в місті Бормунті, перейменували на церкву «Святого Майка». Нова назва набуде чинності з грудня.

Джерело: The Wall Street Journal