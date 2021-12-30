Церкви США используют базы данных для поиска новых прихожан

Церковь США. Фото: istock

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В США церкви используют базы данных для поиска новых прихожан — они ищут пары на грани развода, людей с долгами, зависимостями и в депрессии.

Стартап Gloo анализирует данные американцев, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, и рекламирует им страницы церквей. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Gloo стал крупнейшим сервисом для рекламы религиозных организаций в США. Стартап собрал данные 245 миллионов американцев для рассылки рекламных сообщений. Чтобы «конвертировать» людей в прихожан, достаточно знать об их проблемах — долгах, болезнях и трудностях в семейных отношениях.

Проанализировав данные 30 тысяч пар в разводе, Gloo выявили 33 миллиона американцев, которые скоро расторгнут брак. Оказалось, что только в радиусе восьми километров от церкви 25% пар находятся на грани развода, 26% местных жителей зависимы от опиоидов, а в 3% домохозяйств живут люди переживающие приступы тревожности или находящиеся в депрессии. Сервис предлагает показать рекламу церкви этим людям.

Когда пользователь ищет информацию по запросам «как пережить горе» или «как создать крепкий брак», он увидит страницу ближайшей церкви. Там ему предложат посетить службу, связаться с пастором онлайн и внести пожертвование. Кроме того, Gloo привлекают прихожан с помощью рекламы в Facebook.

Клиентами стартапа стали около 10% всех американских приходов. По данным Gloo, каждая церковь, подписавшаяся на премиальный план, платит в среднем 1,5 тыс. долл. в год. Gloo получает данные потенциальных прихожан из приходов, с которыми стартап состоит в партнерских отношениях.

Бизнес Gloo — не единственный пример, когда церковь обращается к людям в бедственном положении. Церковь адвентистов седьмого дня размещает рекламу в Facebook и Instagram. Церковь публикует рекламу, не нацеливаясь на конкретные проблемы, тем не менее, одна из целей таких кампаний — предотвращение самоубийств.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Великобритании 148-летнюю викторианскую церковь Святого Михаила, расположенную в городе Бормунте, переименовали в церковь «Святого Майка». Новое название вступит в силу с декабря.

Источник: The Wall Street Journal