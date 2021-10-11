В Британии «осовременили» название церкви, кадр из фильма «Догма»

https://racurs.ua/n161480-cerkov-svyatogo-mihaila-pereimenovali-v-svyatogo-mayka-chtoby-ponravitsya-molodeji.html

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В Великобритании 148-летнюю викторианскую церковь Святого Михаила, расположенную в городе Бормунте, переименовали в церковь «Святого Майка». Новое название вступит в силу с декабря.

Причина такого решения — попытка церкви стать «привлекательной для молодого поколения», сообщает издание Daily Mail.

Мы привносим новую жизнь в старое здание и поселим новую общину в церкви, — подчеркивают представители церкви. — Мы стремимся охватить больше молодых людей и увидеть, как они по-своему познают Иисуса.

Также в церкви откроют кафе, где посетители смогут не только выпить кофе, но и узнать информацию о событиях в местном сообществе и церковно-приходских службах.

Впрочем, у решения о переименовании церкви есть и критики. Некоторые из прихожан считают, что изменение названия не сделает храм более привлекательным для подростков.

Источник: Daily Mail